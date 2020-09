Esclusiva: Avellino, è fatta per De Francesco a titolo definitivo

Bel colpo dell’Avellino. E’ fatta per il centrocampista Alberto De Francesco, classe 1994, a titolo definitivo dalla Reggina. C’erano le basi già nei giorni scorsi, adesso ci sono gli accordi. E la Reggina ha in uscita anche l’attaccante esterno Doumbia: la Carrarese resta in pole, ma bisogna lavorarci ancora.

Foto: Sito Reggina