Esclusiva: Avellino, anche Rodrigo Marina in lizza per l’attacco

08/07/2026 | 23:55:36

L’Avellino vuole prendere un altro attaccante a stretto giro di posta. Vi abbiamo anticipato tutto su Pecorino (che prende tempo, ha una proposta anche dalla Spagna) e Vlahovic, aggiungiamo sempre Moro. Ma c’è un nome che l’Avellino ha valutato nelle ultime ore, si tratta di Rodrigo Marina, classe 2006 del Betis Deportivo, che il club irpino sta seguendo in attesa di una decisione definitiva.

foto sito betis deportivo