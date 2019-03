Esclusiva: Ausilio-Inter, presto summit per il rinnovo. E Petrachi…

Piero Ausilio e l’Inter, prove di rinnovo. Un’ipotesi concreta con la possibilità di una fumata banca a stretto giro di posta. Ausilio ha un contratto fino al 2020, dovrebbe prolungare almeno per un’altra stagione, ma non è escluso un accordo più lungo. Intanto, Petrachi resta sempre in orbita Roma: il suo contratto con il Toro scade sempre nel 2020, ma fin qui non ci sono stati incontri o contatti per rinnovare. Non è escluso che accada, ma è anche possibile che le parti decidano di congedarsi. Petrachi ha un grande rapporto con Conte, ma il futuro dell’allenatore è ancora da decifrare. E la Roma presto deciderà se privilegiare la soluzione interna (Massara) oppure andare su un altro direttore. Mentre la vicenda allenatore, in casa giallorossa, ve l’abbiamo raccontata dettagliatamente nelle scorse ore (clicca qui).

Foto: Twitter ufficiale Inter