Esclusiva: Aurelio in uscita dallo Spezia, c’è forte il Venezia

12/12/2025 | 12:55:10

Giuseppe Aurelio dovrebbe lasciare lo Spezia nella prossima finestra di calciomercato. L’esterno sinistro classe 2000 ha intenzione di fare una nuova esperienza, evidentemente ritiene chiusa la sua parentesi con il club ligure. Negli ultimi giorni diversi club di Serie B hanno sondato, ma il Venezia ha aumentato il pressing e vuole regalare a Stroppa un’altra pedina di qualità. L’organico dei lagunari è già molto competitivo, l’obiettivo è quello di andare in Serie A senza passare dai playoff e nulla si lascerà al caso pur di alzare il tasso qualitativo. I contatti per Aurelio sono in corso, il Venezia fa sul serio.

Foto: Instagram Aurelio.

