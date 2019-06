Esclusiva: Atletico Madrid mai così forte su Hysaj. I dettagli

Elseid Hysai si sposa domani (non oggi…) in Albania e molto presto avrà notizie importanti di mercato. Già, perché nelle ultimissime ore l’Atletico Madrid è uscito allo scoperto con l’intenzione di migliorare la proposta al Napoli, avvicinandosi ai 20 milioni. Mai così forte come in queste ore l’Atletico, che metterà in uscita Arias, il terzino albanese è una precisa richiesta di Simeone. E l’Atletico ha davvero l’intenzione di accontentarlo. Hysaj sarebbe tornato volentieri a lavorare con Sarri, ma in assenza di una proposta concreta della Juve, ecco l’Atletico per una soluzione gradita. Attesi sviluppi, intanto Hysaj domani si sposa…

Foto: twitter ufficiale Napoli