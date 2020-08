Esclusiva: Atalanta, trattativa a sorpresa per Orel Mangala

L’Atalanta ci ha abituato alle sorprese, anche in questo mercato sarà così. Sta trattando Perin con la Juve, ha in pugno Vojvoda, segue Thauvin e anche l’esterno offensivo Miranchuk (accostato al Milan senza riscontri), ma nelle ultime ore sta trattando un centrocampista con profilo da Atalanta. Si tratta di Orel Mangala, centrocampista belga classe 1998, in forza allo Stoccarda appena tornato in Bundesliga. Mangala ha una valutazione in doppia cifra e qualità molto importanti espresse a livello giovanile. Dribbling e precisione dei passaggi sono i suoi punti di forza, oltre che l’esplosività. Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, ha avuto anche un’esperienza con il Borussia Dortmund, prima di andare allo Stoccarda e di giocare una stagione in prestito con l’Amburgo. Rientrato allo Stoccarda, ha aiutato il club a tornare in Bundesliga. Ma il suo futuro può essere altrove, l’Atalanta è molto interessata.

Foto: instagram personale