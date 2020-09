Esclusiva: Atalanta, sondaggio per Dalbert

Dalbert è sul mercato, ha detto no fin qui ad alcune proposte che sono arrivate dall’estero (in modo particolare dalla Turchia). E può valutare altre possibilità: non ci sono grossi riscontri sul Sassuolo, nelle ultime ore c’è stato un interesse dell’Atalanta che può concretizzarsi più avanti. Per ora un semplice sondaggio. La cessione di Dalbert porterebbe l’Inter ad andare eventualmente su un altro terzino sinistro, Marcos Alonso è il nome che da sempre piace di più a Conte. Ma vale lo stesso discorso fatto per gli altri, prima le cessioni.

Foto: Twitter Fiorentina