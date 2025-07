Esclusiva: Atalanta, se parte Retegui c’è anche Lucca in lista

03/07/2025 | 23:25:57

Retegui non è intoccabile per l’Atalanta, ma il capocannoniere dell’ultimo campionato ha un prezzo: almeno 55 milioni, saremmo più precisi se dicessimo 60 perché la Dea non ha previsto di fare sconti. Nelle ultime ore si è materializzato un club arabo, ma senza arrivare a quella cifra e poi serve l’apertura totale dell’attaccante. Dall’Arabia avevano pensato anche a Kean, ma fin qui senza margini di manovra sul gradimento. Retegui era stato sondato da Milan e Juve (per i bianconeri non è il piano A). Se qualcuno si svenasse e incassasse il gradimento del diretto interessato, l’Atalanta potrebbe pensare nuovamente a Lorenzo Lucca (

, respinto, nelle ultime ore del mercato invernale) in uscita dall’Udinese. Su Lucca c’è anche il Napoli che, però, non ha chiuso nei primi giorni di questa settimana come era stato ventilato, semplicemente perché il Napoli non ha mollato la pista Nunez.

Foto: Instagram Atalanta