Esclusiva: Atalanta, piace molto Atta. E su Da Cunha…

23/05/2026 | 00:25:23

L’Udinese ha detto di non volersi privarsi di Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003 reduce da una stagione in cui ha evidenziato le sue enormi qualità. Ma poi, come sempre, dipenderà dalle offerte. La valutazione di Atta è schizzata molto più in alto dei 15 milioni segnalati da transfermarkt, siamo più o meno al doppio e viene giustificata da un rendimento enorme. Su di lui hanno messo gli occhi diversi club, compreso il Galatasaray. In Italia si parla molto di Napoli, ma c’è un’altra società che lo apprezza non poco, quell’Atalanta che avrà una disponibilità importante dopo aver completato la cessione di Ederson al Manchester United. E l’Atalanta di solito investe i soldi che incassa, a maggior ragione se pensiamo che saremo presto all’interno di un nuovo ciclo. L’interesse nei riguardi di Atta c’è già, il resto andrà verificato. Un altro profilo che piace parecchio è Da Cunha, riferimento del Como e interprete moderno del ruolo di regista. Chiaramente ci sarà da fare i conti con un club ricco, ambizioso, che lo vuole blindare e che in passato ha detto no a offerte importanti. Ma l’Atalanta reinvestirà i soldi di Ederson, ribalterà il centrocampo e ha due nomi già in evidenza in una fase della stagione ovviamente di perlustrazione.