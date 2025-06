Esclusiva: Atalanta, piacciono De Winter e Frendrup del Genoa

25/06/2025 | 23:40:16

L’Atalanta si prepara ad accogliere Sulemana, esterno offensivo del Southampton voluto da Juric, ma sul mercato in entrata è attenta a cogliere le occasioni. Molto dipenderà dalle uscite: i gioielli sono Ederson, Lookman e Retegui, mentre Djimsiti non ha ancora accettato l’offerta dal Qatar ma potrebbe esserci un rilancio. L’Atalanta sta seguendo alcuni profili, per esempio piacciono due pilastri del Genoa: il difensore De Winter (che ha tanto mercato anche in Premier) e il centrocampista Frendrup che era stato già cercato nei mesi scorsi e ve ne avevamo parlato in esclusiva.

Foto: Instagram Genoa