Esclusiva: Atalanta, la deadline per Muniz. E le altre due soluzioni

17/08/2025 | 00:29:47

Rodrigo Muniz è il grande obiettivo dell’Atalanta, un suo gol in pieno recupero ha permesso al Fulham di evitare la sconfitta in casa del Brighton, ora bisognerà definire in fretta il futuro. L’Atalanta ha già sfondato il muro dei 40 milioni e aspetterà fino a martedì, sperando di aver il via libera dal Fulham che deve comunque prendere il sostituto. Altrimenti l’Atalanta non potrà concedersi il lusso di andare oltre e tornerà su due obiettivi già valutati: Nikola Krstovic del Lecce e Tolu Arokodare del Genk.

Foto: logo Atalanta