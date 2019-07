Esclusiva: Atalanta, contatti con il Sassuolo per il difensore Ferrari

Mancini resta sempre in orbita Roma, l’Atalanta si sta cautelando da tempo. Non soltanto qualche pista all’estero, dopo aver acciuffato Malinovskyi per il centrocampo, ma anche una soluzione italiana che piace parecchio. Ci riferiamo a Gian Marco Ferrari che ha fatto molto bene al Sassuolo, che gli emiliani non vorrebbero cedere, ma che per l’Atalanta sarebbe la soluzione forse ideale. Nuovi contatti nelle ultime ore, è una pista da seguire.

Foto: Official website Sassuolo