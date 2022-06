Esclusiva: Asllani, il Newcastle chiede un incontro. Le milanesi aspettano

Kristjan Asllani è il nuovo che avanza, inutile sottilizzare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, stiamo parlando di un centrocampista 2002 dal grande presente e dal futuro ancor più luminoso. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un interesse del Newcastle, ora possiamo aggiungere che ci sarà un incontro.

Le milanesi sono fortemente interessate e su questo non ci sono dubbi. L’Inter vorrebbe prenderlo subito, il Milan lo lascerebbe per un’altra stagione a Empoli, esattamente come vorrebbe il presidente Corsi. Asllani vorrebbe restare in Italia, ma non pone limiti. E così tutte le strade sono aperte, intanto il Newcastle chiede un incontro che quasi sicuramente si terrà la prossima settimana.

Foto: Twitter Empoli