Raul Asencio torna al Genoa per fine prestito dopo l’esperienza di Pisa, ma presto sceglierà la sua nuova destinazione. Nelle ultime ore sono arrivate offerte ufficiali di Spezia (in pressing) e Cosenza, tuttavia l’attaccante intende aspettare il Pescara che deve cedere prima qualche esubero e poi proverà a chiudere per il classe 1998. Il futuro di Asencio sarà comunque in B.

Foto: Pisa Twitter