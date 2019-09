Pochi minuti fa l’Ascoli ha completato un’importante operazione per la prospettiva. Si tratta di Miguel Alcantara, difensore mancino classe 2000 del San Paolo. Gli accordi ci sono, la firma arriverà entro un’ora. Nazionale brasiliano Sub 17, Alcantara si trasferisce nelle Marche a titolo definitivo per circa 400 mila euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita.

Foto: Sito Ascoli