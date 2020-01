L’Ascoli si muove ancora sul mercato. Il club bianconero nelle ultime ore ha puntato il mirino su Leonardo Sernicola, duttile difensore di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito alla Virtus Entella, operazione che si può chiudere con uno scambio. Il classe 1997 in Liguria non ha giocato molto ed è pronto a cambiare aria.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo