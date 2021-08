Esclusiva: Ascoli, non solo Iliev. Contatti anche per Riviere

L’Ascoli cerca ancora un paio di attaccanti importanti. Aveva sperato di inserirsi per Di Carmine, che poi ha scelto la Cremonese, ha sondato Montalto della Reggina e ha ormai definito l’operazione per il bulgaro Atanas Iliev, classe 1994, in scadenza di contratto con il Botev Plovdiv. Un colpo importante, ma potrebbe non essere finita qui. Nelle ultime ore è in avanscoperta per Emanuel Riviere, in uscita da Crotone a maggior ragione se dovesse arrivare Satriano dall’Inter. L’Ascoli sta preparando un’offerta importante, Riviere obiettivo per un eventuale doppio colpo in attacco.

Foto: Sito Crotone