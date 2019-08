Esclusiva: Ascoli, in arrivo Pucino. Pronta la risoluzione con la Salernitana

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che Raffaele Pucino stava per scavalcare Filippo De Col nelle gerarchie per la fascia destra del nuovo Ascoli. Tutto confermato. Il terzino è sul punto di risolvere il contratto biennale che lo lega alla Salernitana, poco fa sono stati raggiunti tutti gli accordi e non ci sono più grossi dubbi sul fatto che già in giornata possa avvenire la svolta definitiva. L’Ascoli è pronto ad accoglierlo e garantirà a Pucino un contratto di due anni.