In serata l‘Ascoli ha avviato in contatti con Alfredo Aglietti, nome nuovo sulla lista del club per la sostituzione di Paolo Zanetti. Anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno nelle Marche da parte di un tecnico protagonista di un playoff vincente alla guida del Verona. Tra i candidati alla panchina dell’Ascoli resiste Bepi Pillon, più defilato Stellone.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona