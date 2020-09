Daniele Sarzi Puttini sarà il nuovo terzino sinistro dell’Ascoli. Pochi minuti fa sono stati raggiunti tutti gli accordi, c’è la firma del classe 1993 in arrivo dal Carpi. Ma, come già anticipato otto giorni fa, è fatta anche per il centrocampista Sandi Lovric, centrocampista di talento classe 1998. Al Lugano in contropartita andrà l’esterno offensivo ventiduenne Moutir Chajia.

Foto: logo Ascoli