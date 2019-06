Esclusiva: Ascoli, accordo totale con il centrocampista Piccinocchi (ex Lugano)

Un colpo a centrocampo per l’Ascoli. Si tratta di Mario Piccinocchi, 24 anni, protagonista in passato con l’Under 19 azzurra, che ha ormai completato il suo percorso a Lugano. Piccinocchi era andato in Svizzera dopo una parentesi con il Vicenza: cresciuto nel settore giovanile del Milan, il suo futuro sarà ad Ascoli.