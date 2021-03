Esclusiva: Aramu nella lista del Genoa. E c’è un altro club di Serie A

Mattia Aramu compirà 26 anni tra un mese e mezzo, è uno dei grandi protagonisti della Serie B, diamante del Venezia che sogna e fresco di rinnovo contrattuale fino al 2023 (con opzione). Aramu cercherà la promozione il suo attuale club che non nasconde certo le ambizioni, ma la Serie A lo aspetta a prescindere.

Aramu è un nome importante sul taccuino del Genoa, che lo ha fatto seguire e che lo ha apprezzato molto, ma ci sono altri club in movimento, anche il Bologna. Priorità Venezia, a maggior ragione in queste settimane, ma il suo futuro sarà in ogni caso a colori.

Foto: Twitter Venezia