Esclusiva: Aramu, in B solo il Cagliari. Ma lui vuole la A (occhio all’Empoli)

Mattia Aramu vuole la Serie A. E spera che possa materializzarsi un club nel prossimo mese, molte strade portano a Empoli se partisse Bajrami, da sempre nella lista della Fiorentina e non solo. Se fosse Serie B, magari resterebbe a Venezia. Anzi, no: è in corso un pressing sottotraccia del Cagliari che lo vorrebbe prendere a ogni costo, quasi una priorità. Ecco, mettiamola così: Aramu farebbe un eccezione solo per il Cagliari in B, ma spera sempre di poter giocare ancora in Serie A. E c’è quasi un mese di tempo per accontentarlo.

Foto: Instagram Aramu