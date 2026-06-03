Esclusiva: Aquilani-Torino, Abate-Sassuolo, gli aggiornamenti

03/06/2026 | 23:05:36

Ci sono altre due o tre panchine da assegnare. Si sta procedendo sulle indicazioni che vi abbiamo dato in un caso addirittura un mese e mezzo fa. Partiamo dal Torino che ha avuto un incontro per avanzare in direzione Alberto Aquilani, confermando quanto vi abbiamo svelato prima il 26 e poi il 27 maggio. Ovvero che il club granata, pur avendo continuato a seguire Ignazio Abate, ha aspettato la finale di Serie B e l’ultimo impegno di Catanzaro per incontrare Aquilani. Le sensazioni sono buone, bisogna trovate tutti gli accordi ma il gradimento del Toro è crescente e ricambiato. Quanto ad Abate è il nome che abbiamo accostato al Sassuolo addirittura a partire dal 19 aprile quando gli apprezzamenti erano altissimi. Abate ha avuto diversi sondaggi dalla B, il Torino si è informato ma adesso sta flirtando con Aquilani. Mentre il Sassuolo (che apprezza Aquilani ma per ora resta in stand-by) non ha perso di vista Abate, prestissimo saranno tirate le somme.

Foto: X Catanzaro