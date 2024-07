La Cremonese è sul punto di riprendere il difensore bulgaro Valentin Antov. Rientrato al Monza per fine prestito, il club grigiorosso sta per raggiungere un accordo per il ritorno del difensore classe 2000. Operazione in prestito con obbligo di riscatto dopo 10 presenze, la Cremonese è a un passo dal traguardo.

Foto: sito ufficiale Cremonese