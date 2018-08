Esclusiva: Antonelli, leggero vantaggio Empoli sul Genoa

Luca Antonelli è in scadenza con il Milan, il suo futuro sarà altrove. Oggi c’è stato un incontro, molto cordiale e positivo, è stata ribadita la necessità di trovare una sistemazione al terzino sinistro. La situazione è tutta da sviluppare, ma in queste ore l’Empoli conserva un leggero vantaggio sul Genoa (sarebbe un ritorno). E Antonelli ha espresso il suo gradimento per l’eventuale destinazione toscana, la sua priorità è quella di tornare protagonista e di giocare il maggior numero di partite.

Foto: Milan Twitter