Esclusiva: Antenucci al Bari! Entro giovedì il via libera della Spal 

Un grande, grandissimo, colpo per la Serie C. Lo scorso 29 giugno vi avevamo anticipato il contratto triennale offerto a sorpresa dal Bari a Mirko Antenucci e che era stato accettato scavalcando la concorrenza del Benevento. Bene, possiamo aggiungere che entro giovedì, al massimo venerdì, arriverà il via libera della Spal per un acquisto straordinario da parte del club pugliese. Il Bari presto annuncerà operazioni già da noi svelate, quelle di Kupisz e Terrani. Fatta anche per il centrocampista Folorunsho, ex Virtus Francavilla, in arrivo dal Napoli. Contratto triennale sia per il portiere Frattali che per il centrocampista Scavone. Ma Antenucci infiammerà i tifosi del Bari…