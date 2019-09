Esclusiva: Andreazzoli traballa. La crisi Genoa e gli scenari

La peggiore prestazione possibile (e immaginabile). Il Genoa è crollato in casa della Lazio, non dando segni di vita. E ieri vi avevamo raccontato come per Andreazzoli sarebbe stata una partita delicata dopo una settimana difficile. Perdere può starci, in crollo così è inammissibile. Di solito Preziosi ragiona istintivamente e oggi sembra complicato che Andreazzoli possa avere un’altra chance contro il Milan sabato, prima della sosta, vedremo. Di solito in situazioni del genere Preziosi chiama sempre Ballardini, ma non si sono lasciati bene. I due nomi spendibili sono innanzitutto quello di Pioli e poi quello di Nicola, quest’ultimo che già in un paio di occasioni aveva sfiorato la panchina rossoblù. Il profilo di Gattuso piace molto, ma almeno in queste ore – come raccontato – non ci sono margini. Ringhio vorrebbe aspettare ancora, ha già detto no ad un paio di proposte. Preziosi rifletterà, Andreazzoli spera di avere ancora una chance, ma la sua posizione è compromessa.

Foto: sito Genoa