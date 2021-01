Esclusiva: Andrea Conti-Fiorentina, svolta possibile entro 48-72 ore

in uscita dal, obiettivo concreto della come segnalato già ieri sera . La novità importante è che adesso sì può chiudere in 48, massimo 72 ore. C’è l’apertura totale del terzino destro classe 1994 che con il Milan ha giocato poco e che ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. La Fiorentina ha cedutoall’Olympique Marsiglia, aveva sondatodel Napoli per il prestito (ora per il francese può avanzare il Parma) ma ora è andata decisa, molto decisa, su Andrea Conti. Bisogna lavorare sulla formula e su tutto il resto, ma è una trattativa in stato avanzato. E c’è, ribadiamo, l’apertura totale del diretto interessato.

Foto: sito ufficiale Milan