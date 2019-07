Esclusiva: André Silva-Wolverhampton, è la scelta di Jorge Mendes. Ora…

Se il Monaco non dovesse recuperare posizioni nei riguardi di André Silva, il futuro dell’attaccante portoghese potrebbe essere sempre più verso il Wolverhampton. Un’operazione pilotata da Jorge Mendes, che non ha soltanto lavorato per Rafael Leao in rossonero (in attesa di sviluppi definitivi per Angel Correa), ma sta impiegando queste ore per trovare una soluzione relativa al suo pupillo portoghese. Affare da 30 milioni, non convincono le piste francesi, il Wolverhamtpon resta molto vigile su André Silva.

Foto: Twitter ufficiale Nations League