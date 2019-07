Esclusiva: André Silva-Monaco, Mendes lavora. E uno sconto…

Confermiamo. Jorge Mendes sta lavorando per rimettere in piedi la trattativa tra Monaco e André Silva, ha fiducia che in qualche modo la situazione si possa sbloccare e che possa essere il portoghese (e non Mariano Diaz) il sostituto di Falcao in trattativa avanzata con il Galatasaray. Mendes è sicuro che un supplemento di visite, pur con tutti gli scrupolI di questo mondo, possa diradare le nubi sul problema al tendine ritenuto risolvibile. E potrebbe anche esserci uno sconto di qualche milione rispetto ai 30 che erano stati pattuiti con il Milan.

Foto: Twitter ufficiale Nations League