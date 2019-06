Esclusiva: Andersen, c’è anche la Juve tra Milan e Tottenham

La Juve cerca un difensore importante per completare il pacchetto degli specialisti da mettere a disposizione di Sarri. Piace moltissimo Marquinhos, ma per ora il Psg fa resistenza, la situazione De Ligt oggi è bloccata con il club di Al-Khelaifi che vorrebbe superare qualsiasi concorrente. Un nome da tenere in considerazione è quello di Joachim Andersen che ha detto di voler lasciare la Samp e di sentirsi pronto per una nuova esperienza. Andersen piace molto a Giampaolo per il Milan e al Tottenham, ma anche la Juve sta facendo alcune valutazioni.

Foto: Twitter ufficiale Samp