Catanzaro molto attivo sul mercato. Dopo l’intesa totale per Edgar Elizalde, duttile difensore classe 2000, negli ultimi minuti il club giallorosso ha raggiunto tutti gli accordi con il Pescara anche per il trasferimento di Simone Tascone, centrocampista centrale classe 1997. Una doppia operazione ormai completata, in attesa degli ultimi passaggi burocratici prima degli annunci.