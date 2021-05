Esclusiva: anche Marlon con De Zerbi allo Shakhtar. Italiano-Sassuolo da febbraio

Roberto De Zerbi allo Shakhtar, lavori in corso sul punto di essere ultimati. Ulteriore conferma, come già raccontato, che l’estero sarebbe stata la destinazione in caso di addio al Sassuolo e con un contratto in scadenza. Manca soltanto la comunicazione (se non è già arrivata…) dell’allenatore bresciano al club emiliano, c’è comunque una stagione da ultimare.

Il contratto sarà biennale con opzione, con base da 2,5 milioni più bonus, oppure direttamente un triennale. De Zerbi porterà qualche giocatore del Sassuolo in Ucraina, il maggiore indiziato è il difensore brasiliano Marlon, classe 1995, che la scorsa estate era andato al Fulham per 15 milioni, prima che la trattativa avesse una brusca e improvvisa frenata.

E il Sassuolo come si cautelerà? Vale quanto vi avevamo anticipato il 12 febbraio quando scrivemmo “cosa farebbe il club emiliano se De Zerbi decidesse di cambiare aria? Occhio a Vincenzo Italiano, in scadenza nel 2022 a La Spezia, ma abituato o quasi a ripartire con nuove ambizioni. E per il Sassuolo proprio Italiano sarebbe un segnale di grande continuità in caso di addio di De Zerbi: giovane, ambizioso, rampante e all’insegna del famigerato 4-3-3…”.

Italiano ha una clausola da un milione per liberarsi ma non sarà questo il problema. Ora l’allenatore è assolutamente concentrato sulla volata salvezza dello Spezia, il resto verrà.

