Esclusiva: anche il padre di Pjanic a Milano per il rinnovo con la Juve

Miralem Pjanic e il rinnovo con la Juve. Sono ore importanti, al punto che anche Fahrudin Pjanic, padre del centrocampista bosniaco, è arrivato a Milano per discutere i dettagli del prolungamento. La Juve ha mantenuto la promessa, non sono arrivate le proposte faraoniche vicine ai 100 milioni, e la presenza del principale rappresentante della famiglia è la conferma di una fumata bianca imminente. Pjanic ha un contratto fino al 2021 da 4,5 milioni a stagioni, arriverà il rinnovo prevedibilmente per un altro anno con ritocco sensibile dell’ingaggio fino al 6,5-7 milioni a stagione. La Juve blinda Pjanic.

Foto: Twitter Juventus