Esclusiva: anche il Milan si muove per Duncan

Alfred Duncan può lasciare il Sassuolo. Il centrocampista, reduce da un lieve infortunio, era stato nuovamente promosso titolare da De Zerbi per Genoa-Sassuolo, salvo poi accusare un piccolo problema muscolare. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022, il Sassuolo di solito non cede a gennaio ma in questo caso potrebbe fare un’eccezione. La novità delle ultimissime ore è che anche il Milan si è mosso con grande curiosità per Duncan dopo i concreti tentativi della scorsa estate. Situazione possibile, a ruota c’è la Fiorentina, sviluppi da seguire. Ma il Milan è una new entry.

Foto: Duncan Twitter