Esclusiva: Amrabat-Kumbulla-Igor, gli aggiornamenti

Dopo aver chiuso Duncan, la Fiorentina è al galoppo per Sofyan Amrabat. Gli accordi, ovviamente per luglio perché il centrocampista dell’Hellas non può indossare un’altra maglia in questa stagione, sono sul punto di essere definiti. Intanto, in questi minuti la Fiorentina sta incontrando la Spal per il difensore Igor, la valutazione è di 6-7 milioni (sullo sfondo resta sempre Juan Jesus). Aggiornamento su Kumbulla: il Napoli non è riuscito a trovare l’intesa con il difensore classe 2000, mentre ce l’ha con il Verona. Lo stesso Kumbulla ha invece un accordo con l’Inter, ora con calma si cercherà (a meno di ripensamenti del centrale in prospettiva Napoli) la giusta quadratura con l’Hellas.

Foto: Instagram ufficiale Verona