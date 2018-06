Esclusiva: Amione, non solo la Juve. C’è anche la Roma

Non solo la Juve, anche la Roma sta seguendo con molta attenzione Bruno Amione, giovane talento argentino del Belgrano. Centrale difensivo classe 2002, piede mancino, ottima tecnica e gran fisico: Amione è un giocatore di grande prospettiva, indicato in patria come uno dei talenti più interessanti nel suo ruolo. E’ stato titolare e protagonista con la Selecciòn Under 15, con cui si è aggiudicato il titolo continentale, realizzando anche il gol del 3-2 nella finale contro il Brasile. La Juventus gli ha posato da tempo gli occhi addosso, ora anche la Roma si è messa sulle tracce di Amione, assistito dall’agente Ciro Palermo.

Foto: mundod.lavoz.com.ar