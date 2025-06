Esclusiva: allenatore Pisa, nuovo vertice con Gilardino

13/06/2025 | 19:45:15

Il Pisa sceglierà il nuovo allenatore nel giro di pochi giorni. Confermati i tentativi, nella serata di ieri, per Almeyda che alla fIne ha scelto di andare al Siviglia. Nelle prossime ore possibile nuovo vertice con Alberto Gilardino che resta – come già anticipato – un candidato autorevole, ma dovrà esserci un altro confronto. Gilardino resta in un’ipotetica lista del Parma anche se fin qui non ci sono stati contatti diretti. E il Pisa spinge….

Foto: Instagram Gilardino