La Reggina è alle prese con la vicenda allenatore (Mimmo Toscano resta saldamente in pole per la panchina, come raccontato), ma intanto lavora sul mercato in entrata. Al club granata piace Fabio Mazzeo, sotto contratto con il Foggia fino al 2020, ma l’attaccante ha un’età (compirà 36 anni a luglio) e un ingaggio (elevato) che rendono l’operazione complicata.

Foto: sito ufficiale Foggia