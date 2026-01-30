Esclusiva: Alisson Santos-Napoli, call nel pomeriggio. I dettagli

30/01/2026 | 13:38:05

Il Napoli ha trovato la strada sbarrata per Sulemana, almeno in queste ore l’Atalanta non ha intenzione di privarsene visto che sta definendo la cessione di Lookman al Fenerbahce. E così ha riallacciato i contatti con lo Sporting CP, trovando un’apertura al dialogo per l’esterno offensivo Alisson Santos, classe 2002. Nel pomeriggio ci sarà una call, il Napoli proporrà un prestito oneroso con diritto di riscatto, nella speranza di poter definire l’operazione. Nel frattempo perfezionerà un paio di cessioni, l’attaccante Ambrosino è tra Modena e Spezia, occhio a Marianucci (la Cremonese insiste, ma il Torino è in corsa e può fare due difensori centrali con Jappert sempre più vicino, sullo sfondo il Sassuolo).

Foto: sito UEFA