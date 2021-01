Esclusiva: Alessandria, incontro con Longo per la panchina

Il disastroso rendimento di Angelo Gregucci ha portato l’Alessandria a valutare seriamente il cambio in panchina. Decisione ormai presa e un solo, unico, nome per la panchina: si tratta di Moreno Longo. La notizia è che in mattinata ci sarà un incontro per gli accordi: l’Alessandria presenterà un progetto ambizioso e vuole convincere in ogni modo Longo ad accettare la proposta. Soltanto in un secondo momento verrebbero presi in esame altri candidati.