Esclusiva: Alessandria, in arrivo il portiere Russo e l’attaccante Kolaj dal Sassuolo

Doppio colpo per l’Alessandria. In arrivo dal Sassuolo il portiere Alessandro Russo, classe 2001, e l’attaccante Aristide Kolaj, classe 1999. Quest’ultimo sembrava destinato al Perugia, ma l’Alessandria è ormai sul punto di anticipare, al punto che la chiusura è prevista nel giro di 24-36 ore. E così anche l’Alessandria sta individuando i rinforzi giusti per il prossimo campionato di B.

Foto: Sito Alessandria Calcio