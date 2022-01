Esclusiva: Alessandria, in arrivo Gori dal Frosinone

L’Alessandria si muove. Ci sono gli accordi con il Frosinone per l’arrivo in prestito del centrocampista Mirko Gori, classe 1993. Un obiettivo estivo, ma ve ne avevamo parlato anche lo scorso 3 gennaio. Ora l’operazione è stata definita, Longo potrà contare su Gori per la missione salvezza.

Foto: Logo Alessandria