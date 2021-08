L’Alessandria sta preparando un colpo importante per il centrocampo. Proprio in giornata è entrata nel vivo la trattativa con il Frosinone per Mirko Gori, classe 1993, un obiettivo concreto per il club neo-promosso in Serie B, uno specialista che Longo aspetta per rafforzare il centrocampo. Trattativa in stato avanzato.

Foto: Logo Alessandria