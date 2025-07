Esclusiva: Alberto Costa, lo Sporting allo scoperto. I dettagli

10/07/2025 | 13:27:39

Alberto Costa potrebbe lasciare la Juventus dopo pochi mesi. Il terzino destro classe 2003, arrivato la scorsa estate dal Vitoria Guimaraes per circa 12 milioni, è finito nel mirino dello Sporting CP, quindi si tratterebbe di un ritorno in Portogallo. L’offerta dello Sporting è di circa 20 milioni, per la Juve sarebbe una plusvalenza e di sicuro ci saranno riflessioni approfondite. Proprio nei giorni che vede le Juve alla ricerca di un accordo con il Porto per Conceicao, senza dimenticare le trame recenti con Sancho in attesa di una decisione. Nello Sporting c’è un centrocampista che piace molto alla Juventus, si chiama Hujlmand e in Italia lo conosciamo bene. Ma per ora i riflettori sono accesi su Alberto Costa…

FOTO: Sito Juve