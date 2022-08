Jean-Daniel Akpa Akpro lascerà quasi sicuramente la Lazio per andare a giocare. Il centrocampista centrale originario della Costa d’Avorio compirà 30 anni a ottobre, vuole avere spazio, ha proposte dall’estero ma è possibile che resti in Italia. Nelle ultime ore c’è stato un forte scatto del Lecce che vorrebbe andare fino in fondo. Sondaggi anche di Bologna e – più timidamente – Monza.

Foto: twitter Lazio