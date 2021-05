Esclusiva: Aglietti-Reggina, il giorno della firma. Contratto biennale

Alfredo Aglietti sarà il nuovo allenatore della Reggina. Il contratto è biennale, confermato quanto vi avevamo anticipato: non Venturato in pole, neanche Modesto, l’attuale allenatore del Cittadella era un candidato ma non al primo posto della lista. Aglietti in pole da sempre, il Chievo ormai è un capitolo chiuso, la firma sul contratto biennale potrebbe già in giornata. Ma si tratta comunque di dettagli.

FOTO: Aglietti Twitter Chievo