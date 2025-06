Esclusiva: Adorante, il Venezia rilancia e consolida la pole. I dettagli

22/06/2025 | 23:59:01

In serata il Venezia si è avvicinato sensibilmente all’attaccante Andrea Adorante, classe 2000, grande protagonista con la maglia della Juve Stabia. L’ultima offerta del club lagunare potrebbe essere quella in grado di fare la differenza: base da 2,2-2,3 milioni più bonus. Una proposta importante che adesso la Juve Stabia è in grado di poter accettare, con il gradimento del diretto interessato. Per Adorante in arrivo una nuova esperienza importante in Serie B.

Foto: sito Juve Stabia