Esclusiva: Adama Traoré-Napoli, contatti sempre vivi

Adama Traoré e il Napoli: i contatti sono sempre vivi, sulla scia di quanto vi abbiamo raccontato diverse settimane fa. Il Napoli è fortemente interessato all’esterno offensivo classe 1996 che a gennaio compirà 27 anni. Il Wolverhampton ha provato a proporgli il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e prevedibilmente ci proverà ancora. Ma Traoré sembra intenzionato a fare un’esperienza altrove, ha altre offerte (anche dalla Premier) ma tiene in considerazione il Napoli. Ovviamente non possono esserci accordi o firme, è una situazione per la prossima estate legata al futuro di Lozano e Politano, ma i contatti proseguono. Inutile dire che a zero sarebbe un colpo di grande spessore.

foto: Instagram Adama Traoré